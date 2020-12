Cadastro vai ajudar a aproximar pessoas de empregos e de eventos que podem ajudar na melhoria de vida Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 15/12/2020 15:51 | Atualizado 15/12/2020 15:52

ITAGUAÍ - A Prefeitura de Itaguaí solicita que as pessoas com deficiência (PCD) façam um cadastro. O objetivo é incrementar as políticas públicas para estas pessoas, como por exemplo indicá-las para oportunidade de empregos, informar sobre eventos que podem resultar em melhoria de vida e demais atividades importantes. “Queremos saber quem são essas pessoas para organizar as demandas e desenvolver projetos”, diz o coordenador de Projetos de Inclusão da Subsecretaria de Pessoas com Deficiência, Alexandre Carlos Moreira Cordeiro. A subsecretaria faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O cadastramento deve ser feito na rua Elvira Ciuffo Cicarino, 521, em Vila Margarida, das 9h às 16h.

Para quem tem dificuldade de locomoção ou qualquer outro tipo de impedimento, a equipe da Subsecretaria se desloca até a pessoa que precisa se cadastrar. Neste caso, é preciso entrar em contato por telefone (3782-9004, ramal: 2528) ou e-mail (sspcd.smas@itaguai.rj.gov.br). Os agentes vão auxiliar a pessoa no sentido de entender mais profundamente o caso específico. Cordeiro explica que já houve cinco cadastros realizados desta forma.

A Subsecretaria existe na estrutura do funcionalismo desde 2015, mas apenas na atual administração é que saiu do papel.

O cadastro não tem data para término, mas o coordenador reitera que é importante as pessoas informarem seus dados a fim de que sejam beneficiadas e atendidas de forma mais eficaz pelo poder público.