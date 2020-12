Rubem Vieira (à esq.) e Valter Almeida recebem seus diplomas no cartório eleitoral de Itaguaí Divulgação - Prefeitura de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 16/12/2020 15:42 | Atualizado 16/12/2020 15:42

ITAGUAÍ – Em um evento discreto e com poucos presentes, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira; o vice-prefeito eleito Valter Almeida (ambos do Podemos), e os 11 vereadores eleitos no último pleito foram diplomados no cartório municipal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), às 11h desta quarta-feira (16). O cartório fica no shopping PátioMix, na Rio-Santos.

A cerimônia precisou seguir todos os protocolos de segurança de combate ao coronavírus. Os diplomáveis aguardaram do lado de fora do TRE e eram chamados um a um. Antes de entrar para assinar o diploma, o eleito tinha que higienizar as mãos com álcool em gel. Ninguém discursou.

O prefeito Rubem Vieira recebeu alta do hospital recentemente e ainda se recupera da Covid-19, fazendo o tratamento em casa.

Na sua página pessoal no Facebook, ele celebrou o momento da diplomação: “Esta manhã foi muito especial pra mim. Hoje fui diplomado Prefeito. (...) Por conta da pandemia não houve discursos nem festa, mas pra mim foi o suficiente. O importante agora é fazer valer a pena o voto de cada cidadão que acreditou em mim. Meu coração está alegre pela oportunidade que Deus me deu de fazer Itaguaí grande novamente! A Deus toda a honra e toda a glória! Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a nossa Itaguaí”.

Os 11 vereadores eleitos são os seguintes:

1 - GUILHERME FARIAS (PL) – 1671 votos

2 – GIL TORRES (PSL) – 1535 votos

3 – FABINHO (PL) – 1526 votos

4 – SANDRO DA HERMÍNIO (PP) – 1.142 votos

5 – FABINHO TACIANO (PRTB)– 1.097 votos

6 – JULINHO (PSC) – 1.053 votos

7 – HAROLDO DE JESUS (PV) – 1.016 votos

8 – VINÍCIUS ALVES (Republicanos)– 892 votos

9 – ALEX ALVES (PRTB) – 843 votos

10 – ZÉ DOMINGOS (PTB) – 701 votos

11 – JOCIMAR DO CARTÓRIO (PTC) – 667 votos