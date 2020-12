Cartaz do evento online, recheado de atrações durante quatro horas de transmissão Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 18/12/2020 21:46 | Atualizado 18/12/2020 21:46

ITAGUAÍ – A segunda edição do festival on-line do projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos, que tem o patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, acontece neste sábado (19). Devido à necessidade de evitar aglomerações, o projeto adaptou o evento, que acontecia nas praças de Itaguaí, para as redes sociais (@ativacaoculturalitaguai), com transmissão simultânea no Facebook e no YouTube e duração de quatro horas. A programação conta com apresentações de música, circo e teatro, além de oficinas gratuitas no estilo “Faça você mesmo”, das 10h às 14h.

Entre as opções de oficina, está a confecção de chocalho com materiais reutilizáveis. A programação ainda conta com o “Cineminha”, que em 2019 apresentou nas praças os filmes produzidos por alunos das escolas municipais de Itaguaí que receberam as oficinas do projeto.

PERSONAGEM “OLÁ” ESTÁ DE VOLTA

Também será exibido um vídeo com a continuação da história da personagem Olá, uma mulher negra, criada durante as lives interativas do eixo Ativação Cultural - Teatro. “Após três meses desta experiência, começamos um processo de elaboração dos elementos que surgiram e iniciamos a construção da contação ‘Histórias de Olá’, uma mulher negra que procura no mar reescrever seu próprio destino e se depara com os desafios da sociedade, colocando o colorido como solução”, conta a psicóloga e idealizadora do Grupo Despertando, Mariana Castro.

Outro destaque é a transmissão do vídeo da visita guiada na Fazenda Santa Thereza, em Piraí, local onde aconteceram as gravações do filme Caminho do Ouro, feito pela equipe do eixo Ativação Cultural Circo, liderado pelo grupo Circo Turma em Cena, e que conta fatos marcantes da história de Itaguaí, Mangaratiba e São João Marcos.

FESTIVAL DE MÁSCARAS

No dia do evento on-line também serão divulgados os vencedores do Festival de Máscaras, uma iniciativa que teve como objetivo convidar artesãos da região customizarem tais peças, com suas respectivas técnicas aplicadas em máscaras de tecido ou protetores faciais. Os ganhadores levam um vale compras de até R$300 nas lojas Caçula e também um curso básico de empreendedorismo.



PRESÉPIO VIVO

Uma encenação do nascimento de Cristo com atores também é uma das atrações da live do Ativação Cultural, pois será transmitido dentro do evento. Além disso, quem passar pela Praça Vicente Cicarino neste sábado também poderá ver o presépio vivo, que obedecerá todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS). “O presépio vivo é uma ação da Ativação Cultural 202 anos junto ao Estatuísmo Cultural que trabalha a imobilidade humana através da arte. Nesta ação pretendemos conscientizar a população sobre os cuidados necessários nesse momento de pandemia, constituído com os personagens representativos do natal (nascimento de Cristo) Maria, José e a manjedoura com o menino Jesus, buscando levar uma mensagem de amor, paz e cuidado com si próprio e seu semelhante”, conta a atriz que interpretará Maria no presépio vivo, Ana Paula Casares.

PARA PARTICIPAR

dia 19/12, das 10h às 14h