Agentes fazem vistoria em um veículo: operação começou em Itaguaí em outubro Divulgação - PRF

Publicado 21/12/2020 17:09

ITAGUAÍ - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta segunda-feira (21) a Operação Coalizão. A ação, que teve início no dia 22 de outubro, ocorreu principalmente em Itaguaí, nas rodovias federais BR-101, BR-493 e BR-465. O objetivo principal era reforçar a segurança na cidade após diversas denúncias de que milicianos utilizavam trechos das rodovias federais para locomoção entre comunidades.

A operação contou com três fases e recebeu 218 policiais de diversos Estados do Brasil. Durante as ações, a PRF prendeu 42 pessoas e fiscalizou mais de 22 mil veículos. A estimativa é que a Operação Coalizão tenha causado mais de R$ 250 mil de prejuízo ao crime organizado.

Ao todo, a operação apreendeu mais de 150 kg de maconha, 16 mil maços de cigarros, 15 mil litros de combustível sem nota, além de três armas, três granadas e mais de mil munições.

Integrantes de todas as forças especiais da PRF fizeram parte da operação. Policiais dos grupos de respostas tática, operações especiais, aéreas, com cães e de moto policiamento estiveram no Rio de Janeiro ao longo dos dois meses em que durou a ação.