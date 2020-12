Rubem Vieira visita hospital e observa ceia que encomendou para os funcionários: momento de agradecimento e confraternização Divulgação - Prefeitura Municipal de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 25/12/2020 18:16

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, fez uma visita na noite de quinta-feira (24), véspera de Natal, à principal unidade de saúde da cidade, o hospital municipal São Francisco Xavier. Segundo o texto de divulgação da prefeitura, a ceia oferecida aos funcionários na ocasião foi por determinação do prefeito. "São pessoas que estão o ano todo combatendo com muita garra e eu achei que essa seria uma forma de agradecer", comunicou Rubem Vieira.

Ainda segundo o texto da nota enviada pela prefeitura, o prefeito foi cumprimentar pessoalmente e confraternizar com cada profissional que está na linha de frente na guerra contra o coronavírus.

Publicidade

Apesar da ausência de informações oficiais sobre o seu estado de saúde, o prefeito parece já estar recuperado da Covid-19. Rubem foi internado no dia 5 de dezembro, no hospital Casa de São Bernardo, na Barra da Tijuca. No dia 13 de dezembro, fez uma publicação dando a entender que estava em casa, quase plenamente recuperado.

No dia 8 de dezembro, em pleno tratamento, ele publicou um vídeo – sempre no seu Facebook pessoal - em que anuncia algumas medidas, dentre elas, cobranças em relação ao São Francisco: “Nós vamos ter tudo dentro do nosso hospital, já estou cobrando por videoconferência. Ainda não estou 100%, mas já estou trabalhando, já estou atrás dos nossos deputados, do nosso senador, pedindo ajuda para muito em breve ter todos os exames necessários para vencer a luta contra a Covid”.