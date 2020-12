Comércio irregular, motoristas sem documento, estacionamento em local proibido e outros problemas foram alvo da operação Divulgação - Prefeitura Municipal de Itaguaí

Por Jupy Junior

27/12/2020

ITAGUAÍ - Em ação conjunta da Polícia Civil (50ª DP), Policia Militar (5ª Cia/24º BPM) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, agentes realizaram, na noite deste sábado (26), a operação “Todos por Itaguaí”. O objetivo foi coibir infrações como música alta, estacionamentos irregulares, barracas não licenciadas pela prefeitura, direção perigosa e até o uso de drogas na orla de Coroa Grande.

A ação ocorreu após inúmeras reclamações de moradores do bairro: “O que motivou esta operação foram as muitas queixas que recebemos. O bom cidadão tem direito de se divertir, mas o morador tem direito ao bom acesso e há muitas reclamações de posturas inadequadas”, explicou o delegado Marco Aurélio Castro, titular da 50ª DP.

A operação começou às 20h, contou com 20 agentes (homens da prefeitura e da PM) e 10 viaturas (cinco da Subsecretaria de Trânsito e cinco do Programa Estadual de Integração de Segurança - Proeis), além de seis fiscais de postura.

As blitzes foram montadas nos cinco acessos da orla, que foram totalmente liberados às 23h.

NOVAS AÇÕES EM BREVE

O balanço da operação foi o seguinte: 12 comerciantes notificados; 34 motocicletas abordadas (duas apreendidas); seis carros abordados (três foram autuados); 14 autuações de trânsito (a maioria por estacionamento em local proibido); quatro pessoas conduzidas à delegacia por condução de veículos sem documentação adequada e um menor apreendido.

De acordo com Gilson Stutz, secretário municipal de Segurança Pública, a Operação "Todos por Itaguaí" tem como objetivo combater as atividades irregulares na cidade, mas também conscientizar a população: “Hoje viemos aqui mais para orientar as pessoas. Entendemos as dificuldades de muita gente que precisa trabalhar, mas também é preciso estar em situação legal. Estamos dando orientações e notificando, mas caso persistam, teremos que tomar outras providências”, explicou Stutz, que prevê uma próxima operação para os próximos dias.