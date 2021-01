Trabalho conjunto é um modo de prevenir a disseminação do coronavírus nas dependências do Porto de Itaguaí Divulgação - CDRJ

Por Jupy Junior

Publicado 15/01/2021 21:42

ITAGUAÍ - Pela segunda vez, a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), em parceria com a Marinha do Brasil (MB) e por meio do Comando Conjunto Leste (CCj L), realizou a desinfecção de suas áreas administrativas e operacionais com a aplicação de Quaternário de Amônio de quinta geração. A ação ocorreu na última terça-feira (12), no Porto de Itaguaí. O Porto do Rio de Janeiro também recebeu a mesma ação, na quinta-feira (14). O objetivo é prevenir a disseminação do novo coronavírus.

A sanitização abrangeu uma área total aproximada de 12 mil metros quadrados. A desinfecção no Porto de Itaguaí foi realizada na entrada principal, nos prédios administrativos, no Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) e na Guarda Portuária.

Recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como um dos principais ativos que eliminam o vírus da COVID-19, o Quaternário de Amônio de quinta geração possui baixa toxidade e não é corrosivo, podendo ser utilizado em superfícies metálicas, além de não danificar os sistemas de pressurização dos equipamentos. Realizada por militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (GptOpFuzNavDefNBQR), a atividade integra o contexto da Operação “Covid-19”, iniciada em março de 2020 pela Marinha do Brasil.

A CDRJ, vinculada ao Ministério de Infraestrutura, é a autoridade portuária responsável pela gestão do Complexo Portuário Fluminense, que compreende os Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis.