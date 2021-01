Por Jupy Junior

Publicado 18/01/2021 14:45

ITAGUAÍ - O Instituto de Previdência de Itaguaí (Itaprevi) deu início ao processo anual de comprovação de vida dos aposentados e pensionistas. Em virtude da pandemia, a prova de vida referente ao ano de 2021 deverá ser realizada por videochamada no aplicativo WhatsApp.

O Itaprevi lembra que o procedimento é obrigatório e deverá ser realizado até o dia 15 de março, conforme resolução nº 001 de 15 de janeiro. Para solicitar o atendimento por videochamada é preciso fazer agendamento. O prazo vai de 15 de janeiro a 15 de fevereiro deste ano, das 8h30 às 17h.

Para agendar é só ligar para o telefone (21) 3782-9000, ramal: 2842. Se preferir, envie e-mail para [email protected] com o número de telefone com WhatsApp, foto legível da carteira de identidade e do CPF solicitando agendamento para o recadastramento anual.