Vacina será distribuída em Itaguaí na primeira fase conforme as determinações do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização

Por Jupy Junior

Publicado 18/01/2021 15:07 | Atualizado 18/01/2021 15:12

ITAGUAÍ - O município de Itaguaí vai receber 2.870 doses da vacina CoronaVac, conforme anúncio do governo do estado do Rio de Janeiro. A chegada do carregamento com as 487.520 doses ao Rio está prevista para esta segunda (18). O governo estadual anunciou que, assim que receber as doses, inicia imediatamente o processo de envio para os 92 municípios.

Na manhã desta segunda-feira, a prefeitura já recebeu 38,5 mil seringas enviadas pelo governo do estado e que serão usadas na imunização. Para alinhar todo o processo e a logística a ser adotada, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí participou de uma reunião remota com representantes do governo do estado. O objetivo foi obter orientações para proceder à vacinação.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

A secretaria informa que nesta primeira fase serão imunizados profissionais de saúde na linha de frente da pandemia e idosos em instituições de longa permanência. Conforme houver a chegada de novas doses, outras ações serão implementadas.

Carregamento com seringas chegou a Itaguaí, enviado pelo governo do estado do RJ, na segunda-feira (18) Divulgação - PMI

Núbia Vianna, coordenadora de imunização de Itaguaí, explica: “Daremos prioridades ao grupo que possui mais risco à doença. Estamos respeitando todas as orientações do Ministério da Saúde”. No caso dos idosos em instituições, eles receberão a vacina sem terem que se deslocar, garante a prefeitura.

A expectativa, segundo a Secretaria municipal de saúde, é a de que a primeira aplicação da vacina em Itaguaí deve ocorrer na próxima terça (19). O local e a primeira pessoa a ser imunizada na cidade ainda não foram definidos, assim como não há detalhamento sobre como os profissionais da saúde serão convocados para se vacinarem.

A prefeitura informa também que o município já está preparado para vacinar toda a população. Informa, ainda, que aproximadamente 100 profissionais de saúde foram capacitados.

A primeira fase da vacinação em Itaguaí contará com 1.370 doses, segundo informações do governo do estado do RJ.