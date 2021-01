Onairda de Souza Valle da Cruz, de 55 anos, se emocionou ao ser vacinada Divulgação - Cemeru

Por Jupy Junior

Publicado 21/01/2021 15:07

ITAGUAÍ - O Hospital Geral Cemeru de Itaguaí iniciou na quarta-feira (20) a imunização de seus colaboradores que têm contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Segundo nota enviada por e-mail pelo Cemeru, a vacinação ocorre em parceria com a Vigilância Epidemiológica do município, e se dará em fases, seguindo as normativas. Nesta quarta, 80 colaboradores foram vacinados. Ainda de acordo com a Cemeru, a Secretaria Municipal de Saúde fornecerá as doses de CoronaVac de forma gradativa.

Onairda de Souza Valle da Cruz, de 55 anos, trabalha no Hospital Geral de Itaguaí, do Cemeru – a maior unidade de saúde privada da cidade – e foi a primeira a ser vacinada. Ela se emocionou: “Sinto vontade de chorar”, disse ela, enquanto recebia a aplicação. Onairda lembrou ainda de como tem sido difícil trabalhar na linha de frente com medo de levar o vírus para casa.

A Cemeru não teve como precisar quantos colaboradores serão vacinados em Itaguaí porque muitos deles atuam em outras instituições e podem receber a primeira dose nestes locais. Também não soube informar quantas doses serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A prefeitura não atendeu à reportagem para informar quantas doses reservou para a imunização dos colaboradores do Cemeru.