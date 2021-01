Da esquerda para a direita: Jocimar do Cartório, Gil Torres, Guilherme Farias e Carlos Zóia em inspeção no HMSFX Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 21/01/2021 20:32 | Atualizado 21/01/2021 21:03

ITAGUAÍ – Sem que a Câmara Municipal ou a Prefeitura tenham comunicado ou reportado oficialmente, três parlamentares visitaram nesta quinta-feira (21) o hospital municipal São Francisco Xavier (HMSFX), principal unidade de saúde da cidade. Guilherme Farias (PL), Gil Torres (PSL) e Jocimar do Cartório (PTC) aparecem em postagem da página de Facebook intitulada “Guia Itaguaí” publicada às 15h18. Segundo a publicação, os vereadores foram em comitiva ao hospital fiscalizar as novas instalações do novo Raio-X digital e o espaço destinado ao equipamento de sorologia.

De acordo com as fotos que acompanham a publicação, o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, acompanhou a visita dos parlamentares.

ARCHITECT i2000SR

De acordo com divulgação da prefeitura, o HMSFX recebeu recentemente um novo equipamento para auxiliar no diagnóstico e tratamento da Covid-19, pois é capaz de realizar de forma eficiente análises laboratoriais de várias doenças. Trata-se de um aparelho de última geração chamado Architect i2000SR, muito mais eficiente que os testes rápidos e capaz de oferecer produtividade máxima de até 200 exames por hora.

Os vereadores, ao que tudo indica, foram conferir a máquina de perto.

O equipamento é capaz de fazer os exames de sangue IgG e IgM com resultados mais precisos e imediatos, pois fornece uma imagem mais ampla do vírus SARS-CoV-2. Os protocolos dessa tecnologia melhoram o fluxo de trabalho laboratorial, permitindo emitir resultados mais precisos.

Entre os muitos benefícios, esse aparelho detecta se o paciente já teve Covid, ou se está na fase aguda da doença, devendo seguir, por isso, protocolos de isolamento social.

Ainda segundo a prefeitura, a aquisição desse aparelho é de grande importância para a principal unidade de saúde de Itaguaí.

Não ficou claro, porém, se o aparelho já está em funcionamento.

SALA DE RAIOS-X

O texto de divulgação publicado no site da prefeitura sobre a nova sala de Raios-X do HMSFX é do dia 8 de janeiro. Nele, havia uma previsão de chegada do equipamento digital para dentro de 10 dias. A julgar pela publicação da página “Guia de Itaguaí”, o equipamento já chegou e os vereadores foram conferir se o espaço é adequado.

A Secretaria de Saúde informou naquele mesmo texto que equipes da prefeitura fariam a reforma do espaço para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e aos pacientes.

Ainda de acordo com as informações do governo municipal, o equipamento ajuda na redução de custos e o resultado da imagem é mais ágil, pois o médico pode visualizar o exame na tela do computador. Outra vantagem é que as imagens podem ser armazenadas em arquivos digitais, além de serem facilmente compartilhadas com o paciente e outros profissionais de saúde.

Não há informações na publicação do post na página “Guia de Itaguaí” se o aparelho de Raios-X já tem o laudo com a certificação obrigatória do Laboratório de Ciências Radiológicas da Uerj ou se já está em funcionamento.

O DIA procurou pelo vereador Gil Torres, mas ele não atendeu às ligações nem respondeu as mensagens.