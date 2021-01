Operação teve como resultado 17 autos de infração, maioria por problemas de documentação ou estacionamento irregular Divulgação - Secretaria Municipal de Segurança Pública

Por Jupy Junior

Publicado 23/01/2021 21:36 | Atualizado 23/01/2021 21:36

ITAGUAÍ – Com sábado de sol intenso e muito calor, quem teve a ideia de driblar as recomendações de distanciamento social para se refrescar nas cachoeiras que ficam no Mazomba encontrou uma grande operação de choque de ordem. As polícias civil (50ª DP) e militar (24º BPM) e a secretaria municipal de Segurança Pública se uniram para coibir as ilegalidades e para disciplinar o acesso ao bairro. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, Gilson Stutz de Oliveira Junior, a força-tarefa se originou de denúncias de caos no trânsito e uso de drogas, principalmente nos acessos às cachoeiras.

Policiais abordam banhistas em uma das cachoeiras do Mazomba Divulgação - Secretaria Municipal de Segurança Pública

Ainda segundo o secretário, foram 73 abordagens a carros, motos e pedestres que resultaram em 17 autos de infração, a maioria deles por causa de motos sem placa, falta de documentação dos veículos e dos motoristas e estacionamento em local proibido. Aproximadamente 50 agentes estiveram envolvidos na operação.

O delegado da 50ª DP, Marco Aurélio Castro, informou que não houve apreensões.

O vereador Gil Torres (PSL) acompanhou a operação, conforme se pode constatar por uma das fotos enviadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O delegado da 50ª DP, Marco Aurélio Castro (de cinza, ao centro) e o vereador Gil Torres (camisa estampada, ao centro) em uma cachoeira: operação para disciplinar acessos Divulgação - Secretaria Municipal de Segurança Pública