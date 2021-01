Funcionário da prefeitura com as vacinas Oxford/AstraZeneca e com os policiais que fizeram a escolta de Nova Iguaçu a Itaguaí Divulgação - 24º BPM

ITAGUAÍ – Com uma dinâmica diferente da que ocorreu com a distribuição da CoronaVac, a Prefeitura de Itaguaí recebeu as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca nesta segunda-feira (25). A diferença foi em relação à divulgação: não houve publicação na rede social Facebook da prefeitura ou no site oficial. Também não houve divulgação do recebimento das vacinas para a imprensa. As fotos que ilustram essa matéria foram obtidas por meio de publicação na página de Facebook do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O governo do estado do Rio de Janeiro, ao contrário, divulgou para toda a imprensa nota em que dizia: “Em apenas nove horas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), distribuiu as doses da vacina Oxford/AstraZeneca para os 92 municípios do Estado. Uma grande operação, com helicópteros e caminhões, foi montada para que todas as cidades recebessem o imunizante nesta segunda-feira (25.01), com segurança e qualidade garantidas”.

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a quantidade de doses para Itaguaí e informou que as vacinas foram encaminhadas primeiro para Nova Iguaçu, cidade que concentrou doses para facilitação logística de vários municípios. Naquela cidade é que funcionários da prefeitura, escoltados por policiais do 24º BPM, buscaram os frascos com o imunizante e os trouxeram para a sede da Vigilância em Saúde em Itaguaí.

Mais tarde, a prefeitura confirmou o quantitativo e informou que as vacinas de Oxford/AstraZeneca começarão a ser aplicadas a partir desta terça-feira (26). Porém, depois de questionamentos por e-mail, não esclareceu como se dará o controle da vacinação.

Em uma publicação no Facebook às 21h36 desta terça-feira (26), a prefeitura informou o seguinte: “As vacinas CoronaVac e Astrazeneca estarão disponíveis amanhã para os profissionais da Saúde que atuam no município de Itaguaí com mais de 60 anos na sede da Vigilância em Saúde, localizada na Rua Reverendo Otávio Luis Vieira n° 262. É necessária a comprovação no local. Serão distribuídos 100 números no horário de atendimento: 9h às 15h”.