Prefeitura avisou que vacinação será feita na residência do idoso Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 28/01/2021 14:23

ITAGUAÍ – Em função do anúncio da vacinação de idosos com mais de 80 anos na cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Itaguaí publicou um aviso na sua página na rede social Facebook em que esclarece o seguinte: a vacinação deste grupo será feita em casa. Mas há o alerta: é preciso se certificar de que há um cadastro no nome do idoso no posto de saúde mais próximo da residência.

A prefeitura incluiu no texto o seguinte: “A vacinação dos profissionais da Saúde acima de 60 anos está disponível na Unidade Básica de Saúde do centro, localizada na rua Reverendo Otávio Luís Vieira, 262. O atendimento é feito das 9h às 15h”.