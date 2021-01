Sempre no Calçadão, feira traz produtos diversos que podem ser boas opções de presente ou podem ser úteis para decoração em casa Divulgação - Cooperativa de artesãos de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 28/01/2021 14:38

ITAGUAÍ - Sabe aquela feirinha simpática com produtos exclusivos feitos por artesãos? Boa para comprar presentes ou dar aquela enfeitada na casa? Pois é, ela está de volta em Itaguaí e será agora com data certa: na última sexta-feira de cada mês. Por isso, nesta sexta (29) o Calçadão vai receber as barraquinhas. Não é a primeira vez que a feira de artesãos acontece no local, mas agora ela tem periodicidade, ou seja, já dá para marcar no calendário quando ela volta a cada mês.

A iniciativa é da Cooperativa de Artesãos do Município de Itaguaí, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. São 32 barracas e 64 artesãos que trazem crochê, bijuterias, reaproveitamento de tecidos para fazer bolsas, sabonetes medicinais, licores artesanais, brinquedos de madeira, bonecas de pano, decoração em madeira, quadros, macramê etc. O horário é de 9h às 19h.