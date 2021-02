Plenário da Câmara: com o fim do recesso, legislativo volta aos trabalhos com vários temas a tratar Jupy Junior

ITAGUAÍ – Cercada de alguma expectativa, as sessões legislativas estão de volta ao plenário da Câmara Municipal de Itaguaí (CMI). Mesmo tendo o recesso suspenso para adiantar algumas demandas, o trabalho da Casa de Leis volta à sua mecânica habitual, qual seja, reuniões e decisões das comissões parlamentares, sessões legislativas regimentais para leitura de ofícios recebidos e expedidos, Ordem da Casa, pauta com projetos de lei dos vereadores, discurso livre na Tribuna, apartes, pedidos de vista, projetos da Mesa Diretora e do Executivo, vetos, derrubada de vetos, dispensas de interstício, votações etc.

Embora não tenha sido divulgado, as sessões devem continuar a ser transmitidas no Facebook da Câmara, na rádio Câmara e na TV Câmara Itaguaí. A pandemia ainda não acabou, e a presença física no plenário continua restrita e controlada por protocolos sanitários.

Com 11 vereadores ao invés de 17, há parlamentares que vivem sua primeira experiência na Câmara; outros, regressaram e há aqueles que renovaram seus mandatos respaldados pelas urnas. É tempo de uma nova composição de vereadores. Claramente, vê-se dois grupos: um ao qual pertence o presidente Haroldo Jesus (PV) – e mais sete com ele; outro no qual estão unidos Gil Torres (PSL), Guilherme Farias (PL) e Jocimar do Cartório (PTC). Esses últimos têm frequentado as postagens do prefeito Rubem Vieira (Podemos) na sua rede social Facebook.

Nem um nem outro grupo se reconhece como oposição ou situação, embora tenha havido embates em plenário ainda na legislatura passada, no calor da disputa eleitoral.

Haroldo Jesus foi eleito, contrariando as previsões de que Gil Torres seria o presidente. A movimentação em torno da disputa produziu faíscas, das quais não se sabe se vão aumentar com o início dos trabalhos.

CÂMARA ENVIA NOTA

Em nota a enviada à reportagem, a assessoria de comunicação da CMI avisa que há matérias ainda de 2020 a serem votadas. Embora não tenha divulgada a pauta, a nota diz ainda que “será um ano de muito trabalho, pois os desafios de Itaguaí serão muitos”. E segue uma lista com alguns dos temas: aumento de arrecadação, investimentos, Covid-19, incremento do comércio e fiscalização do Executivo.

Em entrevista a O DIA em 9 de janeiro, o presidente Haroldo lembrou que pretende fazer da sua gestão um exercício do que reza a Constituição no que diz respeito à função das Câmaras legislativas: fazer leis que defendam o cidadão e fiscalizar o que faz a prefeitura. Ele também assegurou que está determinado a realizar um concurso público (são somente 17 funcionários efetivos na CMI), conferir transparência aos trabalhos das comissões e da Câmara em geral, fazer reformas estruturais no prédio da sede e aumentar o diálogo com a população. Mas também foi enfático ao dizer que não pretende fazer da CMI “um puxadinho da prefeitura”.

Portanto, novos tempos começam nesta terça, assim que se ouvirem as palavras “havendo quórum, está aberta a sessão”.