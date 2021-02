Feira traz vários produtos úteis para a casa e excelentes para dar de presente Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 09/02/2021 10:03

ITAGUAÍ – Agora todo mês, sempre depois do dia 5, a Feira de Artesanato vai ocupar o Calçadão de Itaguaí, no Centro. Não é a primeira vez que a feira de artesãos acontece no local, mas agora ela tem periodicidade, ou seja, já dá para marcar no calendário quando ela volta a cada mês.

A iniciativa é da Cooperativa de Artesãos do Município de Itaguaí, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. São 32 barracas e 64 artesãos que trazem crochê, bijuterias, reaproveitamento de tecidos para fazer bolsas, sabonetes medicinais, licores artesanais, brinquedos de madeira, bonecas de pano, decoração em madeira, quadros, macramê etc. O horário é de 9h às 19h.