Retroescavadeira removeu todas as barricadas do Sem Terra e ruas estão liberadas Divulgação - 50ª DP

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:09

ITAGUAÍ – Uma operação conjunta das polícias militar e civil, com cerca de 10 homens e uma retroescavadeira, removeu dezenas de barreiras ilegais na localidade conhecida como “Sem Terra”. Segundo as autoridades, as barreiras foram erguidas pelo tráfico para dificultar o acesso da polícia às ruas. Não houve prisões nem apreensões. A operação foi precedida por trabalho de inteligência do 24º Batalhão de Policia Militar, instituição com a qual, segundo o delegado Marcos Castro, há intensa e proveitosa colaboração.

O delegado informou também que a Prefeitura de Itaguaí foi avisada a fim de promover o recapeamento das vias, que ficaram esburacadas com a remoção das barreiras ilegais. Ele garantiu ainda que operações semelhantes vão ocorrer daqui para a frente em vários pontos da cidade, a fim de manter as ruas livres para que não haja dificuldades no trânsito da polícia para coibir crimes.