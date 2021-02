Rodovia Rio-Santos: é preciso atenção redobrada na estrada no feriado, avisa a PRF Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/02/2021 14:35

ITAGUAÍ – Desde quarta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua em Itaguaí com reforço de pessoal e equipamentos para os trechos da BR 101 (Rio-Santos) e BR 493 (Arco Metropolitano). Este último costuma receber muito fluxo de carros que saem da Baixada Fluminense em direção à Costa Verde. O esquema especial para o feriado de Carnaval vai até o dia 17 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas).

A PRF orienta que os cidadãos conduzam veículos que estejam em dia com a manutenção e que observem as normas de circulação impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro: manter distância de segurança para o veículo da frente, não exceder o limite de velocidade da via, respeitar os pontos de ultrapassagem proibida e não transitar em acostamentos.

Publicidade

Todas essas medidas são indispensáveis para uma viagem mais segura e para evitar os acidentes de trânsito.