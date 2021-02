De terno azul marinho, Antonio Pereira Duarte visitou as instalações do Prosub, as oficinas da Ufem e entrou no submarino Riachuelo Reprodução internet - site da Marinha do Brasil

Por Jupy Junior

Publicado 13/02/2021 21:51

ITAGUAÍ - O Procurador-Geral de Justiça Militar, Antonio Pereira Duarte, acompanhado de comitiva, visitou as instalações do Programa de Submarinos (Prosub) no Complexo Naval de Itaguaí, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar da visita ter ocorrido em 4 de fevereiro, somente nesta quinta-feira (12) a Marinha do Brasil publicou o evento no seu site oficial.

A comitiva assistiu à palestra sobre a estrutura, as atividades, os objetivos e prazos contratuais do Prosub. Na sequência, percorreu as instalações da oficina de montagem da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem). Durante o percurso, as autoridades conheceram a complexa montagem de estruturas, equipamentos e sistemas que estão sendo instalados no interior das seções do Angostura, quarto submarino na linha de produção.

Publicidade

Em seguida, visitaram o pátio principal do estaleiro de construção, onde ocorre a montagem e integração de sistemas do Tonelero e do Humaitá (este em fase de preparação para realizar os testes de cais e porto). A comitiva embarcou no submarino Riachuelo, em fase final de testes. Este submarino tem previsão de entrega para o setor de operações da Marinha em setembro deste ano.

A visita foi encerrada nas instalações da Base de Submarinos da Ilha da Madeira.