ITAGUAÍ - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Itaguaí, por meio da sua Subsecretaria Municipal Defesa Civil, participou na quinta-feira (18) da Reunião do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM) da Costa Verde. O Tenente-Coronel Bombeiro Militar Paulo Rogério Gonçalves Escarani, que integra a Defesa Civil Municipal de Itaguaí, participou da reunião e é o Coordenador de emergência no PAM.

O PAM-Costa Verde é composto por órgãos públicos e entidades privadas, da região Costa Verde (com Itaguaí incluído, apesar de não ser desta região), e visa atender à população e oferecer um suporte logístico melhor e com maior eficiência no controle de eventuais emergências.

O PAM existe desde 1994, e seu objetivo principal é estabelecer procedimentos básicos para as ações de cooperação conjunta das instituições integrantes, no controle de eventuais ações de emergência, através da disponibilização de recursos existentes em cada instituição.

De acordo com a Prefeitura de Itaguaí, a reunião contou com a presença de representantes da Defesa Civil de Angra dos Reis, CBMERJ, PMERJ, Vale, Eletronuclear, Inea, Brasfels, RENE (Rede de Rádio Amadores),Nuclep, CCCEN, Transpetro, GRAM, Viação Senhor do Bonfim, Itaguaí Construções Navais, Defesa Civil do Município de Paraty, Cruz Vermelha de Angra dos Reis, BR Marinas, Secretaria Municipal de Trânsito e Secretaria Municipal de Segurança Pública, representantes do Hotel Vila Galé, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil de Paraty, Defesa Civil de Mangaratiba, representantes da Marina Costabella, dentre outros.

COMO FOI A REUNIÃO

Em toda reunião do Plano de Auxílio Mútuo é apresentado o relatório do teste de comunicação com os órgãos públicos e entidades privadas que participam do PAM, a fim de verificar o pronto atendimento no momento de uma emergência.

Outros assuntos deliberados na reunião foram:

- Criação de um Comissão para normatização dos Procedimentos Operacionais na solicitação de Emprego do PAM;

- Apresentação da Comissão responsável pela atualização e modernização do Plano de Contingência do PAM;

- Solicitação da participação de Integrantes do PAM na confecção do Plano de Emergência, em caso de vazamento de óleo, na Baía de Itaguaí;

- Definição de calendário de reuniões do PAM e Projetos 2021, devido a pandemia;

- Apresentação de propostas de simulados para 2021 pelas empresas.