Workshop e bate-papo sobre a história do grafitti é uma das atrações do último dia do festival, que conta ainda com desfile de moda e exposição de artesanato Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 01/03/2021 20:04 | Atualizado 01/03/2021 20:07

Festival ArteEduca trouxe programação cultural gratuita na cidade com artes visuais, gastronomia, literatura, moda e circo. O último dia de evento é nesta terça-feira (2), a partir das 16h, na Casa do Palhaço (rua Saldanha da Gama, 43, bairro Mangueira). Para participar, é necessário preencher o formulário no link vagas são limitadas e o evento ocorrerá mediante o cumprimento de protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. ITAGUAÍ - Otrouxena cidade com artes visuais, gastronomia, literatura, moda e circo. O último dia de evento é nesta terça-feira (2), a partir das 16h, na Casa do Palhaço (rua Saldanha da Gama, 43, bairro Mangueira). Para participar, é necessário preencher o formulário no link https://cutt.ly/eljMKpb . Devido à pandemia, ase oocorrerá mediante o cumprimento de protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19.

No último dia do festival, a programação tem um desfile de moda (sob a organização de Thamyres Dutra e Ruth Chaves) e curadoria com os artistas plásticos Rodrigo Mica e Haroldinho Hum, incluindo workshop e bate-papo sobre a história do grafitti. Durante todo o evento, acontece uma exposição de peças de artesãs e costureiras locais, penteados (como tranças nagôs) com trancistas, brechó Turma em Cena com vendas de roupas, exposição com algumas imagens e croquis que são resultado de uma pesquisa sobre culturas presentes na história da cidade suas influências nas produções de moda de Itaguaí. Ao final, haverá sorteio de dois serviços de maquiagem das profissionais Mônica Lopes (Studio Make Up) e Mylena Freire (Studio La Belle).

Com o patrocínio do Governo Federal, da Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e da Lei de Emergência Cultural - Aldir Blanc, o festival “ArteEduca” preparou uma vasta programação. O projeto tem como objetivo de potencializar o território e as iniciativas com o entendimento ampliado de múltiplas linguagens artísticas. Durante três dias, começando em 28 de fevereiro, o Festival ArteEduca Itaguaí ocupou espaços importantes na cidade, como o Teatro Municipal Marilu Moreira - com apresentações de jovens atores e artistas experientes, o Candeeiro Piano Bar - espaço que preserva a história e tradição da cidade, e a Casa do Palhaço - um novo espaço criativo e sustentável.



SERVIÇO