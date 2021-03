Layla já está em casa e bem fisicamente, disse sua irmã Luanna Arquivo pessoal

Por Jupy Junior

Publicado 10/03/2021 15:43 | Atualizado 10/03/2021 15:48

ITAGUAÍ – A jovem de 16 anos que estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (5) para sábado (6), Layla Luma, voltou para casa nesta quarta (10), por volta das 11h. Sua mãe, Tânia, e a tia da jovem estavam na varanda quando ela apareceu no portão, segundo contou a O DIA sua irmã, Luanna Luma, de 19 anos. “Agradecemos em especial a Deus e logo em seguida às pessoas que se empenharam nas buscas”, disse Luanna.

Layla, segundo contou sua prima Marcella à reportagem no domingo (7), saiu de casa durante a madrugada e seu paradeiro era desconhecido. A família empreendeu uma busca e divulgou nas redes sociais uma foto dela para que as pessoas pudessem colaborar para encontrá-la. Marcella contou também que a família entendia que Layla havia saído de casa por vontade própria, pois sua mãe ouviu um barulho e logo em seguida notou o portão aberto com a chave pendurada, além de darem pela falta de uma mochila, de um tênis e dos documentos da jovem.

A polícia foi acionada e deu início às buscas. O rastreamento do celular mostrou que Layla havia estado em Paraty, mas nada havia de conclusivo.

“Ela está fisicamente bem e vai fazer tratamento psicológico”, disse Luanna sobre sua irmã. Disse também que o momento é delicado, e que por isso não é adequado revelar motivos ou detalhes do que aconteceu. Para a família, agora, é hora de comemorar com alegria a volta de Layla à sua casa.