Por Jupy Junior

Publicado 15/03/2021 16:30 | Atualizado 15/03/2021 16:38

ITAGUAÍ – O submarino Riachuelo, que está em testes avançados na Base Naval da Marinha em Itaguaí, sofreu um acidente que resultou em inundação de água salgada na proa (parte dianteira da embarcação) e em inclinação do casco para a frente. O evento foi no dia 11 de março, por volta das 10h45.

O Riachuelo (S40) é um submarino brasileiro da Classe Riachuelo (derivada da Classe Scorpène), fabricado em Itaguaí. As embarcações da Classe Riachuelo são maiores no comprimento, tonelagem e capacidade de carga em relação aos originais franceses. A versão brasileira tem 71,62 metros e 1.870 toneladas. A embarcação é uma das cinco com construção prevista e realizada no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) da Marinha do Brasil.

A Marinha do Brasil divulgou nota confirmando o acidente: “Hoje [11/3], cerca de 10h45, durante uma manobra de rotina para a realização de manutenção de equipamentos, o Submarino Riachuelo, atracado no Estaleiro de Construção em Itaguaí, adquiriu inclinação de casco avante, provocando o embarque de água salgada no porão do compartimento da proa. O Submarino reestabeleceu prontamente a condição de segurança e iniciou a limpeza dos compartimentos afetados. Não houve acidente de pessoal. Realizada inspeção com equipe de mergulho, não sendo verificadas avarias na estrutura do submarino. O Riachuelo permanece atracado, em segurança, conduzindo pesquisa de avarias. Até o momento, não foram identificados danos”.

PROBLEMA EM VÁLVULA

Segundo o site especializado Poder Naval ( Segundo o site especializado Poder Naval ( www.naval.com.br ), técnicos da Marinha do Brasil investigam as causas do acidente e trabalham com a possibilidade de erro na chamada “manobra de válvula” (conhecida também pelos militares como “manobra de água”), o que teria provocado o alagamento e a inclinação indevida do submarino.

O DIA procurou a assessoria de imprensa da Marinha do Brasil para mais esclarecimentos a respeito das causas do acidente. A informação que obteve no final da tarde desta segunda-feira (15) é de que está em curso a investigação para tentar entender o que ocorreu com o Riachuelo.

Ainda de acordo com o site, o grupo de mergulhadores que inspecionou o Riachuelo concluiu que, aparentemente, o alagamento não aconteceu por qualquer problema de rachadura do casco, o que obrigaria a Marinha a tirar o navio da água para reparos difíceis e custosos.