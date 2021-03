Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de batismo do submarino Humaitá (Prosub): será a primeira visita do presidente à Nuclep Agência Brasil - Isac Nóbrega/PR

Por Jupy Junior

Publicado 16/03/2021 16:10 | Atualizado 16/03/2021 16:12

ITAGUAÍ – O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem agenda marcada em Itaguaí na próxima sexta-feira (19). O compromisso é a inauguração da linha de produção de torres de transmissão de energia e a entrega à Eletronuclear dos dois últimos (total de oito) acumuladores fabricados pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A (Nuclep) para a usina nuclear Angra 3.

A solenidade contará com a presença das seguintes autoridades: o ministro de Minas e Energia - Bento Albuquerque; e o governador em exercício do Rio de Janeiro - Cláudio Castro. Também participam da cerimônia o presidente da Nuclep - Carlos Henrique Seixas, com os demais diretores da empresa; e o presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães.

ACUMULADORES

As peças a serem entregues à Angra 3 são da grande importância para garantir a segurança da usina nuclear. Os acumuladores são tanques com 14,2 metros de comprimento e 22 toneladas. São eles que mantêm o sistema primário – onde fica o reator – a uma temperatura controlada.

A água pressurizada, rica em boro, neutraliza a reação da fissão que ocorre no núcleo. Os acumuladores é que armazenam essa água, cuja função é injetar o líquido para resfriar o reator em caso de emergência. Para esse “derramamento” não é necessário eletricidade, pois a água escorre por ação da gravidade.

A Nuclep é responsável pela produção dos oito acumuladores de Angra 3, além de outras peças importantes como o vaso de pressão do reator, pressurizador e condensadores.

TORRES DE TRANSMISSÃO

Em O DIA, o presidente da Nuclep, Carlos Henrique Seixas, disse que a produção das torres de energia é uma diversificação importante para que a empresa possa ter o chamado “item de prateleira” – um produto com demanda constante – que será capaz, na visão dele, de colaborar positivamente para os balanços comerciais da estatal. Em entrevista recente , o presidente da Nuclep, Carlos Henrique Seixas, disse que a produção das torres de energia é uma diversificação importante para que a empresa possa ter o chamado “item de prateleira” – um produto com demanda constante – que será capaz, na visão dele, de colaborar positivamente para os balanços comerciais da estatal.

A produção que o presidente Bolsonaro vai inaugurar na sexta-feira (19) coloca a Nuclep como mais uma fornecedora em um setor cuja expectativa é de instalar 55 mil quilômetros de linhas de transmissão até 2027. A previsão é produzir até 35 mil toneladas de estruturas metálicas por ano, possibilitando a instalação de 1.500 km por ano em linhas de transmissão. A previsão de faturamento é de R$ 300 milhões até 2022.