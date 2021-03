Teatro é uma das modalidades que vão receber incentivo financeiro na forma de apoio para a montagem de espetáculos Reprodução internet - Instituto Claro

Por Jupy Junior

Publicado 22/03/2021 18:47 | Atualizado 22/03/2021 18:55

ITAGUAÍ – Com recursos de quase R$ 1 milhão, a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro/Funarj, abre inscrições para três editais nesta terça-feira (23) com o objetivo de dinamizar as artes cênicas e o audiovisual. Dois dos editais beneficiam e privilegiam artistas e produtores da Baixada Fluminense – Itaguaí incluído. É uma boa oportunidade para colocar a mão na massa e a criatividade a toda porque, como diz a velha máxima sobre cultura em tempos difíceis, “o show não pode parar”.

MONTAGEM TEATRAL

O Prêmio Funarj de Montagem Teatral premiará com R$ 60 mil cada uma de 10 obras teatrais nas modalidades adulto e infanto-juvenil de grupos, companhias ou artistas independentes. Seis destes trabalhos serão, preferencialmente, da Baixada Fluminense. Uma vez montados, os projetos premiados serão apresentados nos teatros Glaucio Gill, em Copacabana; Arthur Azevedo, em Campo Grande; Armando Gonzaga, em Marechal Hermes; e Mário Lago, na Vila Kennedy. Todos são equipamentos culturais da Funarj.

CURTA-METRAGEM

O Prêmio Funarj de Produção de Curta-Metragem/Lab Curta dará apoio financeiro de R$ 25 mil para cada um de 12 curtas de ficção, documentário ou animação. Sete trabalhos serão provenientes da Baixada Fluminense, dos quais três estreantes. Os premiados serão exibidos em um festival de cinema, a ser organizado na Casa de Cultura Laura Alvim, espaço da Funarj em Ipanema.

MÚSICA

O Prêmio FUNARJ de Música ao Vivo selecionará 12 projetos de música ao vivo, de quaisquer gêneros musicais, feito por grupos, companhias ou artistas independentes do estado do Rio de Janeiro. Cada um receberá R$ 7 mil. Em contrapartida, os projetos premiados deverão ser apresentados duas vezes no Teatro Mário Lago, espaço da Funarj em Vila Kennedy, na Zona Oeste.

