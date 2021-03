Vacinação continua em Itaguaí Ministério da Saúde

Por Jupy Junior

Publicado 22/03/2021 20:17

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí publicou nesta segunda-feira (22) os dados mais recentes da vacinação contra o coronavírus na cidade. Trata-se do “vacinômetro”, que traz as quantidades de doses aplicadas nos grupos prioritários, conforme orientação do Plano Nacional de Vacinação.

Os dados são os seguintes:

PESSOAS VACINADAS = 8.266

PROFISSIONAIS DA SAÚDE = 4.898

IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA = 30

DEFICIENTES INSTITUCIONALIZADOS = 11

IDOSOS DE 90 ANOS OU MAIS = 184

IDOSOS DE 80 A 89 ANOS = 1.694

IDOSOS DE 75 A 79 ANOS = 1.455

IDOSOS DE 70 A 74 ANOS = 34