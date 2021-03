Imagem publicada pela prefeitura: testes estão disponíveis nas unidades de saúde Reprodução internet - Facebook da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 23/03/2021 22:11 | Atualizado 23/03/2021 22:12

ITAGUAÍ – Em duas postagens no Facebook, a Prefeitura de Itaguaí anunciou que está à disposição dos cidadãos de 40 a 70 anos testes capazes de diagnosticar a presença de anticorpos do coronavírus no organismo das pessoas em todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família na cidade. As postagens são de segunda-feira (22) – às 19h30; e terça-feira (23) – às 16h32. Em uma delas, há a orientação de que é preciso levar cartão do SUS e comprovante de residência.

A reportagem perguntou à Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaguaí: que tipo de teste está sendo aplicado?, qual é a expectativa de quantidade de cidadãos a serem testados?, quantos testes estão disponíveis?, quem deve procurar as unidades de saúde para fazer o teste (com ou sem sintomas)?, como a pessoa terá acesso ao resultado? e, o que fazer caso o resultado seja positivo?

Até o momento, não obteve resposta.