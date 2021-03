Bolsas de estudo vão premiar bons alunos de Itaguaí Divulgação - Ternium

Por Jupy Junior

Publicado 30/03/2021 17:24 | Atualizado 30/03/2021 17:32

ITAGUAÍ – Dois bons incentivos, em dinheiro, para bons alunos. Esta é uma das formas com que a Ternium, siderúrgica que fica em Santa Cruz (na capital do RJ, mas praticamente na divisa com Itaguaí), abraça a causa da educação e atua nas comunidades e que ficam no entorno da empresa. Um programa é voltado para estudantes do curso superior e outro para alunos do ensino médio.



Os programas reconhecem os alunos com alto rendimento e têm como objetivo valorizar a cultura do empenho, da disciplina e do compromisso com os estudos.



PROGRAMA EDUCACIONAL ROBERTO ROCCA

Roberto Rocca dedicou mais de 50 anos ao desenvolvimento da presença global da Techint (grupo do qual a Ternium faz parte), empresa que fundou com seu pai, Agostino Rocca, em 1945. Roberto assumiu o comando da empresa em 1978, quando sucedeu seu pai. O empresário faleceu em 2003 e, ao longo de sua vida, esteve sempre preocupado com a educação e apoiou diversas inciativas destinadas ao ensino e à pesquisa. O Programa Educacional Roberto Rocca é uma homenagem à sua vida e à sua obra.



O Programa é voltado para estudantes de Engenharia (mecânica, metalúrgica/materiais, química, produção, elétrica/eletrônica, controle/automação e de computação) de universidades públicas ou privadas. Neste ano, são 42 bolsas no total para alunos de Itaguaí, da zona oeste da capital e de Seropédica.

No ano passado, das 20 bolsas disponíveis, nove foram para moradores de Itaguaí. Nos últimos dois anos, 19 alunos da cidade foram beneficiados.

Publicidade

O valor da bolsa, a ser recebido de forma integral, uma única vez, é de R$ 4,5 mil.





As inscrições para estão abertas, até 5 de abril , no site Para concorrer os estudantes precisam ter Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 7,0; não podem ter sanções ou ocorrências disciplinares no semestre anterior ao período de inscrição e precisam ter entre 18 e 26 anos.As inscrições para estão abertas, até, no site vagas.com/ternium (no link “Oportunidades”).

Publicidade