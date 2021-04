Segundo a Receita Federal, equipamentos foram apreendidos no porto e em um centro de logística Divulgação - Receita Federal

ITAGUAÍ - A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (31), 13,2 mil aparelhos de TV Box, três mil radiotransmissores e mais três mil joysticks no Centro Logístico Industrial Aduaneiro ZL Log (em Itaguaí), e no Porto de Itaguaí/RJ. A operação é resultado do trabalho de análise de risco da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

O valor total da apreensão é de R$ 11,1 milhões, sendo R$ 9,9 milhões em aparelhos de TV Box, R$ 450 mil em radiotransmissores e R$ 750 mil em joysticks.

Ressalta-se que os radiotransmissores não têm certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os joysticks de PlayStation 3 possuem indícios de pirataria.

Desde setembro de 2020, a Receita Federal apreendeu mais de 1,1 milhão de aparelhos de TV Box. Só no Rio de Janeiro foram mais de 900 mil unidades.

A atuação da Receita Federal visa primordialmente a proteção da sociedade, além de coibir o enriquecimento pelas organizações criminosas. Além disso, a Instituição inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado.