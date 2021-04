Prefeitura disponibiliza vacinação para pessoas que têm 66 anos em 13 unidades de saúde Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 03/04/2021 11:27

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí divulgou na sua página de Facebook um novo calendário de vacinação a partir da próxima segunda-feira (5), desta vez com a inclusão do grupo de pessoas com mais de 66 anos. São 13 as unidades de saúde que vão realizar a imunização entre 8h e meio-dia:

- UBS Brisamar

- UBS Califórnia

- UBS Mangueira

- UBS Chaperó

- UBS Vila Margarida

- Clínica da Família (Ibirapitanga)

- ESF Coroa Grande

- ESF Ilha da Madeira

- ESF Odenit Maia

- ESF Chaperó

- UBS Engenho

- ESF Mazomba

- UBS Vista Alegre

É necessário levar cartão do SUS e identidade. Recomendável levar o cartão de vacinação.

Quem não tem cartão do SUS pode fazê-lo na própria unidade.

Conforme informou o prefeito Rubem Vieira recentemente, não é necessário madrugar na porta da unidade de saúde, e não há limitação quanto ao número de doses disponíveis (no começo da vacinação foi anunciado que em cada unidade de saúde eram 100 ou 50 doses).