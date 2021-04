PRF descobriu que homem era procurado na Paraíba por adulterar veículo Divulgação - PRF Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 06/04/2021 12:11

ITAGUAÍ – No domingo de Páscoa (4), por volta das 11h20, equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina em frente ao Posto do órgão, na Rio-Santos (quilômetro 399 da BR-101), sentido Mangaratiba. Em determinado momento, repararam no veículo Gol, branco, e pediram que o motorista parasse para que os agentes fizessem a abordagem de fiscalização.

Quando consultaram os sistemas, os policiais rodoviários constataram que o motorista tinha um mandado de prisão aberto em seu desfavor, expedido em 26 de outubro de 2016 pela vara criminal de Pirpirituba, uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes no estado da Paraíba.

O motorista estava sendo procurado pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro: "Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento".

A equipe então encaminhou o autor do fato para a 52°DP (Nova Iguaçu) para realizar os procedimentos legais cabíveis.