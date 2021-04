Policiais da 50ª DP surpreenderam a estelionatária dentro da agência da Caixa Econômica Federal Jupy Junior

ITAGUAÍ – Policiais da 50ª DP de Itaguaí conseguiram prender uma estelionatária que participava da aplicação de golpes envolvendo clientes de bancos. A mulher, que já tinha 16 apontamentos na sua ficha corrida, foi presa na terça-feira (6) dentro da agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Doutor Curvelo Cavalcanti, Centro. Os policiais a localizaram graças à denúncia de uma das vítimas. O delegado titular da 50ª DP, Marcos Castro, acredita que se trata de uma quadrilha, e que os investigadores estão no encalço de outras pessoas que podem estar envolvidas nos golpes.

COMO É O GOLPE

Trata-se de um golpe de falsa oferta de cartão de crédito para que os criminosos tenham acesso aos dados bancários das vítimas para realizar vultosos empréstimos nos bancos nos quais elas têm conta. Depois de obtido o empréstimo, um comparsa transfere o valor para a conta de uma empresa provavelmente criada para este fim. Para conseguirem efetuar as operações, eles entram em contato com o cliente por telefone e depois mandam um dos cúmplices à residência da vítima para tirar fotos e operar no aplicativo do banco pelo seu celular.

V.M.O, aposentado que mora sozinho em Vila Margarida, foi à delegacia ao suspeitar ter sido vítima de um golpe. Ele contou que no dia 24 de março recebeu ligação telefônica do número 3030-6201. Uma mulher se identificou como Débora, representante do banco Pan Americano, e disse que em 10 dias V.M.O. receberia em casa um cartão de crédito dessa instituição financeira, entregue não pelos Correios, mas por meios próprios.

Ela disse também que para o banco desbloquear o cartão seria necessário que uma funcionária fosse até a casa de V.M.O. fotografá-lo.

No dia 25 - portanto, dia seguinte ao contato telefônico - uma mulher não identificada foi até a casa de V.M.O. e apresentou-se como funcionária de uma empresa que prestava serviços ao banco Pan Americano. V.M.O. não se lembra do nome que a mulher forneceu, mas ela adentrou a residência e tirou fotos do rosto dele.

Dois dias depois, a mesma mulher voltou à casa de V.M.O. com o objetivo de tirar mais fotos, alegando que as primeiras não tinham sido aceitas pelo banco.

A mulher que ligou no dia 24 fez novo contato telefônico para informar que o cartão de V.M.O. havia sido liberado, e que seria entregue em 10 dias.

Ao consultar o saldo da sua conta na Caixa Econômica Federal no dia 1º de abril, V.M.O. se assustou ao notar o saldo de R$ 45.546,41 – pois sua expectativa era encontrar R$ 1,6 mil.

V.M.O., então, resolveu ligar para Débora e ela disse que o banco o considerou um bom cliente, e que por esse motivo resolveu lhe ceder o empréstimo para ficar à sua disposição. V.M.O. disse à Débora: “eu não pedi dinheiro emprestado, eu quero esse dinheiro na minha conta, quero apenas o cartão de crédito”.

Débora então disse a V.M.O. que enviaria uma pessoa à casa dele para estornar o valor.

Foi aí que a acusada apareceu para cumprir essa função. V.M.O., então, deu o seu telefone para ela, que, por meio do aplicativo da Caixa Econômica, transferiu R$ 30 mil para a conta bancária da empresa GC Consultoria de Negócios. Ela tentou ainda, várias vezes, transferir os R$ 15 mil restantes da conta de V.M.O., mas não obteve sucesso. Por isso, combinou com ele de voltar à sua casa na terça-feira (6) para terminar a tarefa, desta vez dentro da agência da Caixa Econômica Federal.

V.M.O. desconfiou que era golpe e comunicou tudo na 50ª DP. Assim, a mulher foi surpreendida pela polícia dentro da agência bancária justamente quando ia tentar nova transferência.

RECOMENDAÇÕES

A polícia recomenda que não aceite ofertas de cartão de crédito pelo telefone, nem permita acesso de pessoas à residência para tratar de assuntos bancários, tirar fotos ou operar aplicativo em celular.

Bancos ou operadores de cartão de crédito não enviam representantes às casas das pessoas, nem as fotografam ou usam o celular no lugar delas.

Os golpistas estão nas telas, nas ruas e agindo para roubar pessoas imprudentes e desinformadas. É preciso atenção e cuidado.