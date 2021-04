Autoridades na assinatura dos convênios (prefeito Rubem Vieira, de verde) para ruas mais transitáveis e urbanas Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 08/04/2021 21:37

ITAGUAÍ – Um encontro no Palácio Guanabara nesta quarta-feira (7) selou os convênios entre o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e alguns dos 89 municípios – Itaguaí é um deles - que vão ser beneficiados com o total de R$ 150 milhões para a revitalização de vias urbanas municipais.

“Estes convênios significam a melhoria viária dos municípios. As cidades terão que apresentar ao DER um plano de trabalho e nós vamos disponibilizar todo o material necessário para as obras de revitalização, que contarão com mão de obra contratada pelas prefeituras”, explicou o secretário das Cidades, Uruan Cintra.

Após o anúncio de obras de revitalização na RJ-099, Itaguaí terá mais esse aporte do Estado para a melhoria da infraestrutura e malha rodoviária da cidade. O DER entra com materiais e insumos para a execução de projetos apresentados pela prefeitura.

Com a assinatura do convênio, estipulou-se um prazo de 60 a 90 dias para que a prefeitura comece a receber os materiais e dê início à recuperação das vias.

Estavam presentes na assinatura do convênio o governador em exercício - Cláudio Castro, o secretário de Governo - André Lazaroni, o secretário de Estado das Cidades - Uruan Cintra, o presidente do DER-RJ - Luiz Roberto Pereira de Souza, o prefeito de Itaguaí - Rubem Ribeiro e prefeitos de outras cidades.

O acordo tem por objetivo a realização de obras e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária das cidades, incluindo vias secundárias, coletoras, vicinais e locais.