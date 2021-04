Policial em frente à 50ª DP vigia carro apreendido na Rio-Santos com adulteração: PRF atenta às ilegalidades Divulgação - PRF

Por Jupy Junior

Publicado 12/04/2021 15:51

ITAGUAÍ - Era quinta-feira (8), por volta de 19h30. Durante fiscalização na BR-101 (Rio-Santos), no Km 399 – onde fica o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – policiais tiveram sua atenção voltada para o veículo Ford Focus de cor prata e realizaram a abordagem.

O condutor apresentou a documentação do veículo, e, em vistoria ao mesmo, foi possível identificar adulterações nos seus sinais identificadores. Por meio de técnicas de identificação veicular foi possível constatar que na verdade tratava-se de um veículo com placa diferente, com registo de roubo no sistema Serpro.

O condutor informou que deu como pagamento um veículo modelo Sentra e mais a quantia de R$ 17 mil no para adquirir o Ford Focus.

Diante disso, a ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP para as providências cabíveis.