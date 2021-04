Secretário municipal de Ordem Pública se encontra com empresários e representantes de setores do comércio e da indústria Reprodução internet - site da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 15/04/2021 17:36

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí informou, por meio da sua página no Facebook e no site que mantém na internet, que realizou na quarta-feira (14) um encontro com empresários e representantes do comércio e da indústria locais no It Grande Hotel, no Centro da cidade. O objetivo foi, segundo o texto de divulgação, “conscientizar e explicar as medidas tomadas pela prefeitura para conter o avanço da pandemia, manter a atividade econômica e os empregos”.

Ainda de acordo com o texto da prefeitura, o empresário Cláudio Cordeiro, proprietário do Rancho que leva o seu nome e parada obrigatória entre Itaguaí e Piraí, disse que o diálogo é fundamental para os empresários: “Essas reuniões são de fundamental importância para a nossa classe. Mostra o quanto a prefeitura está se preocupando com o setor”.

Publicidade

Quem também se pronunciou foi o diretor de Relações Corporativas e Sustentabilidade da Porto Sudeste, Ulisses Oliveira: “Estou muito feliz com a iniciativa da Prefeitura e do Secretário Antônio Carlos, ou seja, em nos aproximar das autoridades municipais”, afirmou.

Participaram do evento o secretário municipal de Ordem Pública e Limpeza Urbana de Itaguaí - Antônio Carlos; representantes da Itaguaí Construções Navais (ICN), Vale, Associação Comercial e Agroindustrial de Itaguaí, Porto Sudeste, Câmara dos Dirigentes Lojistas e representantes dos setores dos segmentos médico, turístico e outros.