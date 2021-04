Cena da peça Anáguas de Morim: apresentação afetiva para Itaguaí no Youtube Divulgação - Alexandra Arakawa

Por Jupy Junior

Publicado 17/04/2021 14:22 | Atualizado 17/04/2021 14:27

ITAGUAÍ – Não bastassem as agruras de sempre do povo de teatro, uma pandemia acaba por limitar ainda mais as pontes sempre estreitas para colocar um espetáculo em cima de um palco. Não foi diferente com Claudia Gomes da Cunha (moradora de Santa Cruz, zona oeste da capital), autora e atriz do monólogo “Anáguas de Morim”, cuja produção passou por certos perrengues. Mas a força de vontade foi maior e, adaptado para o contexto online, o espetáculo que evoca memórias da autora para superar o luto pela avó vai ao ar hoje na internet, em apresentação especial para Itaguaí.

O projeto começou em 2009, com o falecimento de Estelita Maria de Jesus, avó da autora. Por ocasião do luto, ela sugeriu que a mãe escrevesse suas memórias todas às vezes que a saudade a invadisse, como escrita terapêutica. Durante algum tempo, Irani escreveu relatos que Claudia resolveu completar e transformar em um livro. Iniciou-se um processo de pesquisa com outros parentes maternos.

Publicidade

O ESPETÁCULO

“Anáguas de Morim” é um monólogo inédito, em tom biográfico e poético, baseado na vida da própria autora e de duas gerações de mulheres que a antecederam. Uma visita ao passado em busca de si própria.

Na infância da autora, as poucas viagens que realizou foram para visitar seu bisavô no Assentamento do Incra Pip-Nuk. Lá, aprendeu a contar histórias, descobriu como vivia o povo antigo, a luta do MST, as agruras e a beleza de quem lida com a terra. Essa paixão pelas memórias de infância, os registros obtidos da pesquisa realizada com sua mãe e parentes inspiraram a criação da peça “Anáguas de Morim”.

Publicidade

AS DIFICULDADES

O projeto, fruto do edital Retomada Cultural RJ, previa apresentações ao vivo em quatro cidades (Japeri, Barra Mansa, Itaguaí e Rio de Janeiro), mas a pandemia bagunçou quase tudo.

A equipe decidiu então filmar a peça e disponibilizá-la no Youtube, mas precisava ensaiar presencialmente (com todos os cuidados e com o mínimo de gente) e depois filmar. A princípio, os ensaios seriam em Botafogo e a filmagem também, porque é onde mora o diretor da peça, Francisco Gregório, que tem 72 anos. “A gente queria evitar que ele se deslocasse, pelo menos até ser vacinado, mas a vacinação atrasou”, conta Renata Andrade, diretora de produção.

Publicidade

Então, Gregório teria que, forçosamente, dirigir pela tela do laptop, o que ele efetivamente fez. A filmagem já tinha sido acertada com um teatro em Botafogo, mas ainda era preciso um teatro para ensaiar presencialmente.

A produção conseguiu então o apoio da prefeitura de Itaguaí, depois da mobilização da galera de teatro na cidade, e ensaiaram no Teatro Municipal Marilu Moreira.

Publicidade

“Anáguas de Morim” só não foi filmada em Itaguaí porque a produção já tinha assinado contrato com o teatro em Botafogo.

Por essa razão, a produção tem um afeto especial pela cidade e reservou as 19h deste sábado (17) para exibir a peça no seu canal no Youtube, Para a apresentação de Itaguaí, a produção local é feita pela Cia Teatro Despertando, que tem sede na cidade.

Publicidade

BATE-PAPO COM O PÚBLICO

Ao final do espetáculo, haverá um bate-papo com o público promovendo o compartilhamento de histórias e pensamentos sobre ancestralidade feminina e o caminho da mulher. As inscrições para esse bate-papo podem ser feitas aqui: Ao final do espetáculo, haverá um bate-papo com o público promovendo o compartilhamento de histórias e pensamentos sobre ancestralidade feminina e o caminho da mulher. As inscrições para esse bate-papo podem ser feitas aqui: https://forms.gle/y8kKaNiiRLSVbraM7

Para quem já está curioso pra conhecer essa história, pode acessar o instagram @anaguasdemorim e baixar gratuitamente o e-book que contém os relatos que deram origem ao espetáculo. O livro estará disponível gratuitamente durante todo o período da temporada nas redes sociais da peça.

Publicidade

“Anáguas de Morim” foi selecionada no edital Retomada Cultural, com recursos advindos da Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Itaguaí.



SERVIÇO

Hora da exibição da peça: 19h às 20h

Publicidade

Conversa com o público: 20h às 20:30

Valor do Ingresso: Gratuito

Publicidade

O espetáculo será transmitido pelo canal Anáguas de Morim no YouTube e o bate-papo acontece via plataforma Zoom – para participar é preciso se inscrever aqui: https://forms.gle/y8kKaNiiRLSVbraM7

Os inscritos receberão por e-mail ou whatsapp orientações para acessar.



Ficha técnica – Anáguas de Morim

Atriz: Claudia Gomes da Cunha

Direção de Cena: Francisco Gregório Filho

Direção de Produção: Renata Andrade