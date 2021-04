Prefeitura pretende conhecer os catadores para integrá-los em um projeto de sustentabilidade Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 27/04/2021 20:05

ITAGUAÍ - Nesta quarta-feira (28), das 10h às 15h, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Assistência Social estará na praça do bairro da Amendoeira para realizar o cadastramento dos catadores de material reciclável da região.

A ação tem o objetivo de identificar os trabalhadores da região que poderão ser beneficiados pelo Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e apoiar os catadores em situação de vulnerabilidade.

Durante a ação, os agentes da secretaria vão entrevistar os moradores e comerciantes para levantar informações sobre o destino do lixo gerado no bairro, e planejar as ações futuras do Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos.