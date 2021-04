Prefeitura avisa aos contribuintes sobre vencimento da terceira parcela do IPTU Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 28/04/2021 18:11 | Atualizado 28/04/2021 19:21

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí avisou, por meio de postagem na sua página na rede social Facebook (como tem sido de praxe), que o prazo para pagamento da terceira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é no próximo dia 30 de abril.

De acordo com a publicação, o boleto pode ser retirado no site da prefeitura (www.itaguai.rj.gov.br) ou no posto de atendimento exclusivo, que fica na Rua General Bocaiúva, 636 – Centro.