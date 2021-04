Da esq. para a dir: Antônio Carlos dos Santos (secretário de Ordem Pública), Fernando Nascimento (coordenador de Inteligência), José Luiz Hermenegildo de Souza (chefe de gabinete) e Renê Rosa de Jesus (Gerente de Comunicação e RI da ICN) Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 28/04/2021 19:29 | Atualizado 28/04/2021 19:38

ITAGUAÍ – Sem muito alarde, e com uma publicação apenas no site oficial (e não no Facebook, como é de praxe), a Prefeitura de Itaguaí reportou uma visita feita pelo secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana, Antônio Carlos dos Santos, à Itaguaí Construções Navais (ICN). O secretário, segundo a publicação, aceitou um convite da diretoria da empresa e visitou as instalações na segunda-feira (26).

Na ocasião, sempre de acordo com a prefeitura, o diretor de administração da ICN, Francisco Lima, disse que a empresa mantém atualmente 1.657 empregos diretos, e que desse total 30% é constituído de moradores dos bairros próximos (a sede fica em Brisamar, na entrada da Ilha da Madeira). A ICN é responsável por projetar e fabricar submarinos e navios para a Marinha do Brasil.

Renê Rosa de Jesus, gerente de comunicação social e relações institucionais da ICN, agradeceu a presença do secretário e adiantou que a empresa entregará nos próximos anos à Marinha cinco submarinos, um deles de propulsão nuclear.

O secretário municipal agradeceu o convite em nome do prefeito Rubem Vieira e declarou: “Parabenizo a estrutura de primeiro mundo da ICN. Nossa visita faz parte da continuidade da parceria entre a prefeitura de Itaguaí e as empresas aqui instaladas, buscando cada vez mais o fortalecimento econômico da nossa cidade”.

REUNIÕES

A visita de Santos aconteceu três dias depois que ele participou de uma reunião na companhia do secretário de Desenvolvimento Sustentável, Victor Benezath. Eles estiveram com comerciantes em Coroa Grande, na Igreja Congregacional. As informações do texto divulgado pela prefeitura são um pouco vagas: os secretários discutiram “diversos assuntos”, em especial os que se relacionam aos decretos de restrição sanitária. Antônio Carlos (Ordem Pública) ressaltou que o governo optou por não fechar o comércio e Benezath (Desenvolvimento) disse que a sua pasta prepara uma série de medidas para Coroa Grande.

Doze dias antes, o secretário Antônio Carlos Santos recebeu em uma reunião – desta vez no It Grande Hotel, no Centro – representantes do empresariado de Itaguaí. Enviaram emissários a ICN, Vale, Porto Sudeste, Associação Comercial e Agroindustrial de Itaguaí, Câmara dos Dirigentes Lojistas e pessoas do setor de medicina e turismo. O tema do encontro foi o mesmo que ocorreu em Coroa Grande: como a secretaria de Ordem Pública pretende agir em função dos decretos ocasionados pela pandemia. Uma fonte da ICN disse a O DIA que o secretário causou muito boa impressão.