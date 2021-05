Serviço é um meio de obter informações do que acontece na Câmara de forma rápida e prática, pelas redes sociais Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 30/04/2021 18:58

ITAGUAÍ - A Câmara Municipal de Itaguaí (CMI) estreou na sexta-feira (29) um novo formato para que o cidadão de Itaguaí tenha cada vez mais acesso aos assuntos que são discutidos na Casa Legislativa. Trata-se do “Sessão em um minuto”, um informativo em vídeo com a duração de até um minuto que traz o resumo dos conteúdos debatidos nas sessões plenárias. De acordo com o texto de divulgação do novo serviço, é uma maneira do cidadão manter-se informado sobre o que acontece no poder legislativo municipal.

“As decisões tomadas na Casa Legislativa impactam na nossa cidade e, consequentemente, na vida de cada cidadão. Por isso é importante que a cidadania seja sempre exercida de forma consciente e constante. Acreditamos que tornando as informações acessíveis e tendo uma administração transparente estamos garantindo o direito de que todos possam participar das decisões políticas que impactam no desenvolvimento da nossa cidade”, diz o texto de lançamento do “Sessão em um minuto”.

O primeiro vídeo é sobre o conteúdo da 13ª Sessão Ordinária, que aconteceu na quinta (29). Os vídeos estarão sempre disponíveis no canal da Câmara Municipal de Itaguaí no Youtube, no Instagram, Facebook e no site da Câmara.