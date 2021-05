Prefeitura quer saber quem são os catadores de recicláveis no município a fim de criar políticas públicas adequadas na área Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/05/2021 20:54

ITAGUAÍ - A Secretaria do Meio Ambiente e de Assistência Social darão continuidade ao cadastramento dos catadores de material reciclável do município.

A ação visa identificar os catadores que poderão ser beneficiados pelo Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e apoiar aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.

O cadastramento será realizado nesta quarta-feira (12), das 10h às 13h, na praça Vicente Cicarino, no Centro. As secretarias informam que são necessários no ato do cadastro: identidade, CPF e comprovante de residência.