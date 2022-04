As matrículas para o pré-vestibular acontecem a partir desta terça- feira (19). - Divulgação

As matrículas para o pré-vestibular acontecem a partir desta terça- feira (19).Divulgação

Publicado 19/04/2022 13:54 | Atualizado 19/04/2022 15:26

ITAGUAÍ- Prefeitura de Itaguaí, em parceria com o Polo de Extensão da Uerj, anunciou nesta terça-feira (19) a lista dos candidatos selecionados para o pré-vestibular social. As matrículas acontecem a partir de hoje, das 9h às 21h nos locais em que os candidatos escolheram na hora da inscrição. O prazo vai até o dia 25. Quem não efetuar a matrícula, serão convocados candidatos da lista de espera.

Os selecionados precisam levar os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência, diploma ou declaração de escolaridade. A parceria entre o município e a Uerj contou com 305 inscritos sendo 130, os selecionados, devido à procura a secretaria de Educação e Cultura prevê a abertura de mais duas turmas aos sábados.

O início das aulas acontece no dia 25/04. As turmas foram abertas no Centro Educacional de Itaguaí (CEI), na Estrada Ari Parreiras, 1242 - Engenho, que oferecerá duas turmas com 30 alunos e no Ciep 496 - Maestro Francisco Mignone, na Rua Kaisser Abraão - Monte Serrat, que também vai contar com duas turmas. Neste caso, serão 35 alunos em cada uma. Em ambos os polos, as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, 18h às 22h.