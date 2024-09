Candidatos que lideram a pesquisa em Itaguaí: com 37%, Donizete (candidato a esquerda); com 10%, Dr. Antonio (acima a direita) e com 9%, Gil Torres (abaixo a direita). - Foto: divulgação

Publicado 17/09/2024 07:00

ITAGUAÍ – Pesquisa de opinião pública coloca Antonio Donizete Gasparino de Jesus, o Donizete (União Brasil), em primeiro lugar nas intenções de votos em Itaguaí com 37%. A vantagem dele para o segundo colocado é de 27%. Aliás, do segundo ao sexto lugar na pesquisa há praticamente um empate técnico, ou seja, dentro da margem de erro: Dr. Antônio (MDB) em segundo com 10%, Gil Torres (PRD) em terceiro com 9%, Valle (PL) em quarto com 8%, Kelaine Goulart (NOVO) em quinto com 7% e Dr. Robens Junior (Rede) em sexto com 6%. Luciano Mota (PT) tem apenas 1%.



A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 14 de setembro e foi realizada pelo Ágora Pesquisa registrada com o número 06493/2024 no TSE. Foram entrevistadas 400 pessoas entre 16 e 75 anos, distribuídos proporcionalmente de acordo com idade, sexo e local de moradia. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos e o nível de segurança é de 95%.



Os números que colocam Donizete à frente são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados à população. Neste item está fora o nome do atual prefeito, Rubão (PODE), cuja candidatura foi indeferida pela Justiça. Porém, a administração de Rubão foi avaliada pela pesquisa. Apenas 7% consideram ótimo e 25% bom. Regular domina com 40% e 26% consideram ruim e péssimo.

A rejeição dos candidatos também foi avaliada na estimulada. Perguntado sobre em quem o eleitor jamais votaria, Luciano Mota aparece com 25%, seguido por Valle, com 20% e Gil Torres com 11%.



Veja os números



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Donizete______________37%

Dr. Antônio____________10%

Gil Torres______________9%

Valle__________________8%

Kelaine Goulart._________7%

Dr. Robens Junior________6%

Luciano Mota____________1%

Branco ou Nulo__________6%

Não sabe, não respondeu_16%



REJEIÇÃO

E qual destes candidatos você jamais votaria para prefeito?

Luciano Mota____________25%

Valle___________________20%

Gil Torres_______________11%

Donizete________________7%

Dr. Robens Junior_________4%

Dr. Antônio.______________2%

Kelaine Goulart___________2%

Não sabe,nenhum, todos___29%