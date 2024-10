O barman Edson Evangelista de Silva, de 44 anos, antes de enfartar e morrer trabalhando como mesário. - Foto/ Divulgação

O barman Edson Evangelista de Silva, de 44 anos, antes de enfartar e morrer trabalhando como mesário.Foto/ Divulgação

Publicado 08/10/2024 10:30 | Atualizado 08/10/2024 10:33

Edson Evangelista de Silva, 44 anos, estava trabalhando voluntariamente como mesário no Ciep Dulce, no bairro Chaperó, em Itaguaí, quando sofreu um mal súbito no último domingo (6), durante as eleições. De acordo com familiares, ele teve um infarto e o atendimento médico demorou para chegar, o que pode ter contribuído para a fatalidade.

Edson, que atuava pela terceira vez como mesário, era barman e havia tirado selfies no local de votação antes de passar mal. Por volta das 15h, ele começou a sentir-se mal e foi socorrido inicialmente por colegas e eleitores presentes no local. No entanto, relatos indicam que não havia ambulância disponível nas proximidades da escola.

Dificuldade para atendimento

Testemunhas afirmaram que foi solicitado o auxílio de um veículo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas a ajuda teria sido negada, pois o carro não poderia deixar a unidade. A tentativa seguinte foi com a Guarda Municipal, que, segundo os familiares de Edson, também teria hesitado em prestar socorro, ajudando apenas após muita insistência.

Edson foi então levado ao Posto de Saúde de Chaperó, mas ao chegar lá, as pessoas que o acompanhavam foram informadas de que a unidade estava quase fechada e não tinha condições de atender emergências, pois não havia equipe médica disponível. Depois de mais uma busca por socorro, ele foi finalmente transferido para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no Centro de Itaguaí. No entanto, pouco tempo após dar entrada na unidade, Edson não resistiu e veio a óbito. O laudo médico confirmou que ele faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio.

Desabafo da família

A irmã de Edson, Alba Valéria da Silva, expressou sua revolta com o que considerou negligência das autoridades. "O tempo foi passando e ninguém socorreu meu irmão. Ele estava prestando serviço para o TRE e não recebeu ajuda. Se tivessem socorrido a tempo, ele estaria conosco", lamentou.

Edson deixa esposa e duas filhas, de 21 e 9 anos. Seu velório e enterro estão marcados para esta terça-feira (8), no Cemitério Padre Cezare Vigezzi, também conhecido como Cemitério do Sase, em Itaguaí.

Pronunciamentos oficiais

Em nota, a Prefeitura de Itaguaí informou que está apurando o ocorrido e lamentou a morte de Edson. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também se manifestou, negando omissão de socorro e ressaltando que o cartório eleitoral da 105ª Zona Eleitoral não recebeu pedido de veículo para transportar Edson, e que os carros disponíveis estavam em circulação devido à alta demanda da eleição.

A tragédia levanta questionamentos sobre a prontidão dos serviços de emergência durante eventos como as eleições e sobre a capacidade de resposta em situações críticas.