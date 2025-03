A primeira rodada teve quatro partidas movimentadas, com destaque para as goleadas aplicadas por Piranema e União Família, que largaram na frente. - Foto: Italo Dornelles / Comunicação PMI

A primeira rodada teve quatro partidas movimentadas, com destaque para as goleadas aplicadas por Piranema e União Família, que largaram na frente.Foto: Italo Dornelles / Comunicação PMI

A primeira rodada da Copa Itaguaí de Verão Sub-17 aconteceu no último domingo (23), início da temporada do futebol de base no município. A abertura aconteceu no campo do Itaguaí Atlético Clube, no Bairro do Engenho, e contou com a presença de autoridades locais, familiares dos homenageados e representantes da comunidade esportiva.

A cerimônia marcou o início dos jogos e prestou homenagens a personalidades que deixaram legado no futebol local. Marcos Feijão e Nilton Banerj, que dão nome aos troféus da competição, foram os homenageados. O filho de Nilton, Leonardo Faria, esteve presente no evento, representando a família. Também foi homenageado o professor Marco Antônio Queiroz, nome importante do esporte itaguaiense.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Esporte, professor Marcelo Barreto; o presidente da Liga de Futebol de Itaguaí e coordenador da Ferj na região Costa Verde, professor Roberto de Oliveira; e o presidente da Câmara Municipal, Fabinho Taciano.

Resultados

A primeira rodada teve quatro partidas movimentadas, com destaque para as goleadas aplicadas por Piranema e União Família, que largaram na frente. No Grupo A, Qatar e Estrela Mar empataram por 1x1, enquanto Chaperó e Baier do Leandro ficaram no 0x0. Já pelo Grupo B, o Piranema aplicou a maior goleada da rodada ao vencer o Safira 2 por 8x0. Na outra partida, o União Família superou o Estrela Azul por 5x0.

A segunda rodada acontece dia 30 de março no campo do Itaguaí Atlético Clube, a partir das 13h. A entrada é gratuita.