Veículos apreendidos com os falsos motoristas de aplicativoDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Itaguaí - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (4), dois homens suspeitos de atuar como falsos motociclistas de transporte por aplicativos em Itaguaí. A ação foi realizada por agentes da 50ª DP, coordenados pelo delegado titular Rodrigo Bichara Moreira, em conjunto com equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do PROEIS.
Foram presos J. S. de C., de 27 anos, e V. M. G., de 21 anos, pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. De acordo com as investigações, os suspeitos realizavam corridas por aplicativos utilizando cadastros pertencentes a outras pessoas, fraudando o sistema de identificação das plataformas de transporte.
A prisão ocorreu durante uma operação voltada à prevenção e repressão de crimes patrimoniais praticados com o uso de motocicletas. Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a integração entre as forças de segurança para ampliar a fiscalização, combater fraudes e garantir mais proteção à população de Itaguaí.
A corporação também destacou a importância da participação da sociedade no combate à criminalidade e informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima, com garantia de sigilo.

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