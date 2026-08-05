Veículos apreendidos com os falsos motoristas de aplicativo - Divulgação/Polícia Civil

Veículos apreendidos com os falsos motoristas de aplicativoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 17:14

Itaguaí - A Polícia Civil prendeu em flagrante , na noite dessa terça-feira (4), dois homens suspeitos de atuar como falsos motociclistas de transporte por aplicativos em Itaguaí. A ação foi realizada por agentes da 50ª DP, coordenados pelo delegado titular Rodrigo Bichara Moreira, em conjunto com equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do PROEIS.

Foram presos J. S. de C., de 27 anos, e V. M. G., de 21 anos, pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. De acordo com as investigações, os suspeitos realizavam corridas por aplicativos utilizando cadastros pertencentes a outras pessoas, fraudando o sistema de identificação das plataformas de transporte.

A prisão ocorreu durante uma operação voltada à prevenção e repressão de crimes patrimoniais praticados com o uso de motocicletas. Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a integração entre as forças de segurança para ampliar a fiscalização, combater fraudes e garantir mais proteção à população de Itaguaí.

A corporação também destacou a importância da participação da sociedade no combate à criminalidade e informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima, com garantia de sigilo.



