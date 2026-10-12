Exposição gratuita prossegue neste mês de outubro no PátioMix - Divulgação/Centro de Memória

Exposição gratuita prossegue neste mês de outubro no PátioMixDivulgação/Centro de Memória

Publicado 12/10/2026 23:58 | Atualizado 12/10/2026 23:58

O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, em Itaguaí, terá uma programação especial durante o mês de outubro, com atividades culturais e educativas gratuitas para diferentes públicos. Entre os destaques estão uma oficina de direção cinematográfica promovida pelo CineLab Itaguaí e atrações voltadas ao Dia das Crianças, além de exposições, jogos artesanais e experiências com realidade virtual.

Oficina Cinematográfica Divulgação/Centro de Memória

Nesta segunda-feira,12, feriado da Padroeira, a programação foi direcionada a data alusiva ao Dia da Criança. A oficina de direção cinematográfica será realizada no dia 15 de outubro, das 18h às 21h, com o professor Leonardo Flores. A atividade faz parte do Circuito de Oficinas de Cinema de Guerrilha, iniciativa que busca aproximar os participantes das diferentes etapas da produção audiovisual.

Durante o encontro, serão apresentados fundamentos da direção cinematográfica e as atribuições do diretor na construção de uma obra. Os participantes terão contato com aspectos criativos e técnicos do processo, incluindo a interpretação do roteiro, a organização das cenas e a orientação da equipe de produção.

A atividade é voltada principalmente a estudantes do Ensino Médio de Itaguaí e de outros municípios da Costa Verde. Não é necessário ter experiência anterior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário disponível em https://forms.gle/SxTwg2Fhnuz1omtc8. O resultado será divulgado na rede social oficial.

O CineLab Itaguaí é um coletivo e laboratório independente que incentiva a produção audiovisual local, promovendo formação, experimentação e criação colaborativa. A iniciativa também busca valorizar histórias da região e ampliar o acesso à produção cinematográfica.

Atividades para crianças



Nesse final de semana ,11, o espaço promoveu uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças no Shopping PátioMix Itaguaí. A agenda incluiu brincadeiras com o Palhaço Paçoca, encontro com personagens em cosplay, desenho livre e maquiagem artística, para o publico infantil.

Programação

Ao longo do mês, os visitantes também poderão conferir exposições pedagógicas, jogos artesanais e conteúdos audiovisuais. Outra atração será um tour interativo com óculos de realidade virtual Meta, que permite conhecer ambientes como Tóquio, no Japão, e a savana.

As terças-feiras, o público poderá participar de visitas guiadas pela exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, dedicada à presença e à trajetória dos povos indígenas no território. O Centro de Memória mantém ainda uma ação permanente de troca de livros, permitindo que os visitantes deixem um exemplar e levem outro para casa.

O espaço, patrocinado pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), fica no Shopping PátioMix Itaguaí, na Rodovia Rio-Santos, s/nº. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O funcionamento é de terça-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 15h às 21h.



