CGU recomendou a suspensão de novos repasses ao Instituto por conta das suspeitas de irregularidades Divulgação/Reprodução Rede Social/CGU
Emendas recebidas
CGU apontou problemas na execução dos projetos
Antes da apuração do MPF, a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou indícios de preços acima dos praticados no mercado e atendimento inferior ao previsto em contrato. As constatações levaram o Ministério do Esporte a solicitar a devolução de aproximadamente R$ 54 milhões. A CGU também recomendou a suspensão de novos repasses enquanto as suspeitas fossem analisadas.
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