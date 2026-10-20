CGU recomendou a suspensão de novos repasses ao Instituto por conta das suspeitas de irregularidades - Divulgação/Reprodução Rede Social/CGU

CGU recomendou a suspensão de novos repasses ao Instituto por conta das suspeitas de irregularidades Divulgação/Reprodução Rede Social/CGU

Publicado 20/10/2026 19:02

A organização não governamental Instituto Casa do Pai, ligada à candidata à Prefeitura de Itaguaí, Kelaine Goulart (Novo), é alvo de apuração do Ministério Público Federal (MPF) sobre suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, totalizando mais de R$ 9 milhões. As suspeitas envolvem possíveis casos de superfaturamento, uso irregular de verbas federais e pagamentos por projetos que, segundo denúncias do MPF, não teriam sido executados.

Relatório de Apuração da CGU Divulgação/CGU

Em manifestação sobre o caso, Kelaine afirmou que não é alvo de investigação e que não existe processo formal instaurado contra ela relacionado aos fatos mencionados. A candidata também esclareceu que o Instituto Casa do Pai recebeu um ofício do MPF solicitando informações sobre possíveis irregularidades e que a entidade encaminhou todos os esclarecimentos pedidos dentro do prazo estabelecido.

A defesa apresentada por Kelaine diferencia a solicitação de informações dirigida à organização de uma investigação formal contra ela própria. Segundo a candidata, o recebimento do ofício pelo instituto não significa que ela seja investigada pessoalmente. A manifestação, no entanto, não altera o fato de que as suspeitas envolvendo a aplicação dos recursos destinados à entidade estão sob apuração.

Emendas recebidas

Em 2023, a Casa do Pai recebeu mais de R$ 7,2 milhões para financiar atividades esportivas, a maior parte indicada pelo deputado federal Roberto Monteiro (PL). No ano seguinte, foram destinados outros R$ 2,25 milhões à organização por meio do Ministério da Saúde. Entre os projetos questionados estão uma iniciativa de telemedicina, posteriormente interrompida, e um programa de atendimento a dependentes químicos que, conforme a denúncia, não teria começado a funcionar.

Os investigadores apuram se os recursos foram aplicados conforme as finalidades previstas e se os serviços contratados foram efetivamente prestados. As suspeitas também alcançam contratos da organização. Uma licitação para obras de adequação de salas de aula foi vencida por João Pedro Avila, enteado de Kelaine. O procedimento foi assinado por Rafaela da Silva Avila, presidente da ONG e mulher do sogro da candidata.

Outro ponto analisado é a relação entre a entidade e uma empresa prestadora de serviços instalada em imóveis pertencentes a Kelaine.

CGU apontou problemas na execução dos projetos



Antes da apuração do MPF, a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou indícios de preços acima dos praticados no mercado e atendimento inferior ao previsto em contrato. As constatações levaram o Ministério do Esporte a solicitar a devolução de aproximadamente R$ 54 milhões. A CGU também recomendou a suspensão de novos repasses enquanto as suspeitas fossem analisadas.

A investigação deverá esclarecer se houve prejuízo aos cofres públicos e eventual responsabilidade dos envolvidos. Até que as apurações sejam concluídas, as suspeitas não representam comprovação de irregularidades ou de responsabilidade criminal.