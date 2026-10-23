Complexo de segurança em Itaguaí será reforçado em 140% no efetivo policialDivulgação/PMI
Tecnologia e monitoramento
A central de monitoramento deverá reunir cerca de 1.500 câmeras distribuídas por diferentes áreas, incluindo unidades escolares. Os equipamentos poderão utilizar recursos de inteligência artificial para leitura de placas, emissão de alertas e identificação de pessoas procuradas pela Justiça, conforme os parâmetros legais aplicáveis.
Integração entre instituições
Prevenção e metas
A Secretaria de Ordem Pública deverá atuar na recuperação de áreas vulneráveis, com melhorias na iluminação, manutenção da vegetação, desobstrução de vias e conservação de espaços públicos. A iniciativa também pretende aproveitar indicadores criminais para orientar as intervenções urbanas.
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