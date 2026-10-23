Complexo de segurança em Itaguaí será reforçado em 140% no efetivo policial - Divulgação/PMI

Complexo de segurança em Itaguaí será reforçado em 140% no efetivo policialDivulgação/PMI

Publicado 23/10/2026 16:56

O município de Itaguaí prepara uma ampla modernização da segurança pública com a implantação de um Centro Integrado de Segurança Pública nas instalações da antiga escola particular Luiz Murat, no Centro da cidade. O projeto prevê aproximadamente 1.500 câmeras com inteligência artificial, reforço do policiamento e integração entre instituições municipais, estaduais e federais. A nova estrutura vai garantir um aumento no efetivo de mais de 100%.

Base do patrulhamento nas ruas no novo complexo de segurança Divulgação/PMI

As obras de adaptação estão em estágio avançado, segundo as informações do empreendimento. O cronograma estabelece novembro de 2026 como previsão para o início das atividades da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), enquanto a conclusão das demais instalações está estimada para junho de 2027.

Uma das principais mudanças será o aumento de 140% no efetivo inicial da unidade policial em relação ao contingente utilizado anteriormente, quando a estrutura integrava o 24º BPM. Também existe a previsão de ampliar gradualmente o número de agentes, conforme as necessidades operacionais.

Espaço terá sala de atendimento à mulher Divulgação/PMI

Tecnologia e monitoramento



A central de monitoramento deverá reunir cerca de 1.500 câmeras distribuídas por diferentes áreas, incluindo unidades escolares. Os equipamentos poderão utilizar recursos de inteligência artificial para leitura de placas, emissão de alertas e identificação de pessoas procuradas pela Justiça, conforme os parâmetros legais aplicáveis.

Outra medida prevista é a implantação de uma muralha eletrônica nos acessos ao município. O sistema deverá identificar veículos com registros de roubo, furto ou outras restrições, auxiliando as equipes no planejamento e na resposta às ocorrências. Totens de atendimento SOS também estão previstos para facilitar o contato da população com os serviços de emergência.

Integração entre instituições

O complexo deverá abrigar espaços para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e secretarias municipais de Segurança Pública, Trânsito e Ordem Pública. Patrulha Maria da Penha, PROEIS e Segurança Presente também estão entre as estruturas contempladas.

Forças de segurança ocuparão novo espaço em Itaguaí Divulgação/PMI

A utilização dos espaços pelas instituições que envolvem as forças de segurança, dependerá de acordos e procedimentos próprios. A proposta é facilitar o compartilhamento de informações, o planejamento de operações e a coordenação de respostas em situações complexas.

O projeto inclui ainda uma sala de resolução de crises para reuniões estratégicas durante emergências, grandes eventos e operações especiais, além de uma quadra destinada à capacitação dos profissionais.

Prevenção e metas



A Secretaria de Ordem Pública deverá atuar na recuperação de áreas vulneráveis, com melhorias na iluminação, manutenção da vegetação, desobstrução de vias e conservação de espaços públicos. A iniciativa também pretende aproveitar indicadores criminais para orientar as intervenções urbanas.

A prefeitura busca reduzir os índices de criminalidade e tem como meta ambiciosa chegar a zero roubos e furtos de veículos. O resultado, porém, dependerá da implantação efetiva dos sistemas, da cooperação entre os órgãos e do acompanhamento dos indicadores oficiais.

Alinhado aos princípios do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), o empreendimento aposta na integração tecnológica e operacional para fortalecer a prevenção e ampliar a proteção dos moradores. O desafio será transformar a estrutura planejada em resultados concretos para a população.